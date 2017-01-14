Руководитель «Звезды» и «Чеховских медведей» избран президентом Федерации гандбола Московской области

Генеральный директор Гандбольного центра Московской области Алексей Перов стал президентом Федерации гандбола Московской области (ФГМО).

Отчетно-выборная конференция организации состоялась в субботу в Звенигороде. По ее итогам единственный кандидат в президенты единогласно избран на этот пост.

Вице-президентами ФГМО стали генеральный директор ООО СК «Чеховские медведи» Александр Сафонов и начальник «Звезды» Николай Кавешников, сохранивший пост генерального директора федерации.

Кроме того, в совет федерации избраны вице-чемпионка Олимпийских игр Мария Сидорова и представитель гандбольной школы города Видное Владимир Страшко.

Добавим, что президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев входит в ФГМО.

Предыдущим президентом ФГМО был трехкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров.