Эменике может перейти в киевское «Динамо» вместо «Рубина»

Бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике может стать игроком киевского «Динамо». Об этом сообщают турецкие СМИ.

Напомним, что сейчас Эменике выступает за «Фенербахче». Как сообщает AMK, нападающий может стать частью сделки по приобретению полузащитника киевлян Сергея Сидорчука. В нем заинтересован главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат. Сообщается, что турецкий клуб готов обменять Сидорчука на Эменике и доплатить некоторую сумму. Напомним, ранее сообщалось, что Эменике согласился перейти в «Рубин».

Напомним, в 2011-2013 годах Эменике выступал в «Спартаке» и в 42 матчах забил 21 гол. В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел 20 матчей за «Фенербахче» и забил семь мячей при четырех голевых передачах.

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