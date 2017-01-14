Роман Яковлев: В ключевых моментах Белгород показал невероятную точность подач

Тренер московского «Динамо» Роман Яковлев прокомментировал поражение от «Белогорья» (1:3) в матче 15-го тура Суперлиги.

– Итог игры неутешительный. Не удалось справиться с подачей соперника, на удивление в чужом зале они подавали сегодня лучше, чем мы. В ключевых моментах Белгород показал просто невероятную силу и точность подач, мы не смогли справиться именно в этом элементе игры. В этом залог нашей неудачи. Хотя играли очень хорошую игру, на равных, матч смотрелся, нельзя сказать, что кто-то был слабее.

«Белгород» – соперник для нас неудобный, как и для всех, потому что они лидеры российского волейбола и всегда сложно было с ними бороться.

– Когда на площадку планируется выпустить Александра Волкова?

– В скором времени Александр выйдет на площадку, пока же он тренируется всего лишь неделю с нами и еще не набрал оптимальную форму после перерыва. Но, я надеюсь, много времени это не займет, и Саша в скором времени появится на площадке.