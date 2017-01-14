Конте утверждает, что Коста не сыграл с «Лестером» из-за травмы
Форвард
«Челси» Диего Коста пропустил матч 21-го тура чемпионата Англии против «Лестера»
(3:0). Главный тренер лондонской команды Антонио Конте утверждает, что дело не
в конфликте, а в травме игрока.
«Во
вторник Диего прекратил тренировку из-за болей в спине. После этого он всю
неделю не тренировался с нами», - цитирует Конте официальный твиттер «Челси».
Ранее сообщалось, что из-за конфликта с Антонио
Конте Коста не сыграл в сегодняшнем матче против «Лестера». По информации Sky Sports, испанский форвард на тренировке устроил
перебранку с тренерами «синих» по физподготовке. Конте активно вмешался в
разговор, порекомендовав Диего убираться в Китай.
28-летний
форвард перешел в лондонскую команду летом 2014 года за 38 миллионов евро.
Портал transfermarkt.de в настоящее время оценивает футболиста в 45 миллионов
евро.
За «Челси» Коста сыграл 99 матчей, в которых забил 50 мячей и отдал 21 голевую передачу.
Матч
Лестер Сити - Челси - 0:3 (0:1)
Голы
Алонсо 6 (0:1). Алонсо 52 (0:2). Педро 70 (0:3).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Хут (Окадзаки, 61), Чилуэлл, Морган, Дринкуотер, Менди, Олбрайтон (Симпсон, 77), Ндиди, Муса (Грэй, 72), Варди
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Мозес, Канте, Виллиан (Батшуайи, 85), Матич, Азар (Фабрегас, 79), Педро (Лофтус-Чик, 84)
Предупреждения:
Фукс, 51 - нет
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
14 января 20:30, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция