Конте утверждает, что Коста не сыграл с «Лестером» из-за травмы

Форвард «Челси» Диего Коста пропустил матч 21-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (3:0). Главный тренер лондонской команды Антонио Конте утверждает, что дело не в конфликте, а в травме игрока.

«Во вторник Диего прекратил тренировку из-за болей в спине. После этого он всю неделю не тренировался с нами», - цитирует Конте официальный твиттер «Челси».

Ранее сообщалось, что из-за конфликта с Антонио Конте Коста не сыграл в сегодняшнем матче против «Лестера». По информации Sky Sports, испанский форвард на тренировке устроил перебранку с тренерами «синих» по физподготовке. Конте активно вмешался в разговор, порекомендовав Диего убираться в Китай.

28-летний форвард перешел в лондонскую команду летом 2014 года за 38 миллионов евро. Портал transfermarkt.de в настоящее время оценивает футболиста в 45 миллионов евро.

За «Челси» Коста сыграл 99 матчей, в которых забил 50 мячей и отдал 21 голевую передачу.