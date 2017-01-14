Александр Косарев: Держать такую подачу стабильно – это мастерство Жигалова

Старший тренер «Белогорья» Александр Косарев прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:1) в матче 15-го тура Суперлиги.

– Когда выигрываешь, всегда приятно. В сложный момент ребята выстояли, выдержали прием и справились с блоком. Считаю, что это очень важная победа. Именно на выезде и именно над «Динамо».

– Как оцените подачи Максима Жигалова? Все-таки они стали решающими.

– Да, прям подачка полетела. Хорошо, что он ее поддержал. Были ошибки, но не критичные. Это хорошо. Все-таки держать такую подачу стабильно – это мастерство.

– Не только подача и эмоции помогли два сета подряд отыгрывать по пять очков и добиваться побед. Что еще способствовало?

– Команда потихоньку начинает держать концентрацию, даже в сложных моментах, когда идет 5-6 очков проигрыша, они умеют сцепить зубы и достать соперника. Это немаловажно. С сильным соперником это очень важно. Потому что доли секунды расслабления – сразу получаешь 2-3 очка. Поэтому надо всегда держаться в тонусе.