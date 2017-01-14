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Клаудио Раньери: Сегодня мы проделали хорошую работу, но проиграли

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери подвел итог домашнего матча 21-го тура АПЛ против «Челси».

- Сегодня мы проделали хорошую работу, но проиграли — что ж, это футбол. Изменения, которые я сделал, были эффективными. Если не считать первые два гола, то мы играли с «Челси» на равных.

Нельзя было терять концентрацию, мы должны были оставаться внимательными в своей штрафной, ведь игроки «Челси» очень хорошо двигаются. Мы справились с Педро, Виллианом и Азаром, но нужно было быть повнимательнее с другими футболистами, — передает слова Раньери BBC.

Напомним, что «Челси» разгромил в гостях «Лестер» со счетом 3:0.

Матч

Лестер Сити - Челси - 0:3 (0:1)

Голы

Алонсо 6 (0:1). Алонсо 52 (0:2). Педро 70 (0:3).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Хут (Окадзаки, 61), Чилуэлл, Морган, Дринкуотер, Менди, Олбрайтон (Симпсон, 77), Ндиди, Муса (Грэй, 72), Варди

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Мозес, Канте, Виллиан (Батшуайи, 85), Матич, Азар (Фабрегас, 79), Педро (Лофтус-Чик, 84)

Предупреждения:

Фукс, 51 - нет

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

14 января 20:30, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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