Клаудио Раньери: Сегодня мы проделали хорошую работу, но проиграли

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери подвел итог домашнего матча 21-го тура АПЛ против «Челси».

- Сегодня мы проделали хорошую работу, но проиграли — что ж, это футбол. Изменения, которые я сделал, были эффективными. Если не считать первые два гола, то мы играли с «Челси» на равных.

Нельзя было терять концентрацию, мы должны были оставаться внимательными в своей штрафной, ведь игроки «Челси» очень хорошо двигаются. Мы справились с Педро, Виллианом и Азаром, но нужно было быть повнимательнее с другими футболистами, — передает слова Раньери BBC.

Напомним, что «Челси» разгромил в гостях «Лестер» со счетом 3:0.