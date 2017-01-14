ВИДЕО ДНЯ: Карякин в честь победы встал на дыбы

Российский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин на заключительном 12-м этапе ралли-марафона показал восьмой результат и стал победителем в общем зачете гонки. Свою победу Сергей отметил, поставив свое транспортное средство на дыбы.

That's happiness on 4 wheels! Karyakin​ wins Dakar Quad.



¡Eso es felicidad en 4 ruedas! Karyakin gana Dakar Quads.#Dakar2017 #DakarHeroes pic.twitter.com/BdWaMnU0yY — DAKAR RALLY (@dakar) 14 января 2017 г.

Победу на 12-м этапе одержал чилиец Игнасио Касале, преодолев дистанцию за 40 минут 24 секунд. Вторым стал аргентинец Даниэль Домашевски, а его соотечественник Пабло Копетти замкнул тройку лидеров. Карякин в общем зачете опередил ближайшего преследователя Касале на один час 14 минут 51 секунду. Третье место досталось аргентинцу Копетти.

25-летний россиянин принимает участие в «Дакаре» с 2014 года и впервые в карьере стал победителем этого ралли-марафона. До этого лучшим результатом единственного представителя России в классе квадроциклов было четвертое место в прошлом году.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ, одержала 14-ю победу на этом ралли-марафоне.