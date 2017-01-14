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Женская сборная США (U-18) стала чемпионом мира, обыграв в финале Канаду

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч женского чемпионата мира (U-18) между сборными Канады и США завершился победой американок. Итоговый счет матча – 3:1.

Сборная США стала чемпионом в шестой раз за историю выступлений на турнире и в третий раз подряд. Для сборной Канады это шестая серебряная медаль. Бронзу, напомним, завоевала сборная России, обыгравшая в матче за третье место команду Швеции со счетом 3:0.

Чемпионат мира по хоккею. Женщины (U-18)

Чехия

Финал

Канада – США – 1:3

Голы: Уоттс, 53:43 -  Дрейк, 25:56, Цумвинкл, 57:28, Оден, 59:55

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