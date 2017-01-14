Женская сборная США (U-18) стала чемпионом мира, обыграв в финале Канаду
Финальный матч женского чемпионата мира (U-18) между
сборными Канады и США завершился победой американок. Итоговый счет матча – 3:1.
Сборная США стала чемпионом в шестой раз за
историю выступлений на турнире и в третий раз подряд. Для сборной Канады это
шестая серебряная медаль. Бронзу, напомним, завоевала сборная России,
обыгравшая в матче за третье место команду Швеции со счетом 3:0.
Чемпионат мира по хоккею. Женщины (U-18)
Чехия
Финал
Канада – США – 1:3
Голы: Уоттс, 53:43 - Дрейк, 25:56, Цумвинкл, 57:28, Оден, 59:55
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