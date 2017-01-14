Алексей Остапенко: Подача у «Белогорья» сегодня шла

Центральный блокирующий московского «Динамо» Алексей Остапенко прокомментировал поражение от «Белогорья» (1:3) в матче 15-го тура Суперлиги.

– Соперник очень хорошо себя проявлял на подаче, она у «Белогорья» сегодня прям шла! Со счетом немного не согласен и мои партнеры по команде тоже, мы безусловно должны были побеждать в этом матче.

– Последние два мачта с Белгородом в рамках Кубка России и сегодняшний сложились неудачно, почему?

– Опытная команда, сильные игроки, четыре олимпийских чемпиона в составе и Дмитрий Мусэрский, с которым очень тяжело играть. Борьба была равная как на Кубке, так и сегодня. Это один из наших принципиальных соперников. Все партии мы держались очень хорошо, но в концовке упускали как свои, так и доигровочные мячи.