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«Арсенал» подписал контракт с Григалавой

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

В субботу тульский «Арсенал» заключил контракт с грузинским защитником Гией Григалавой. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Контракт 27-летнего защитника с «Арсеналом» подписан по схеме «1,5+1».

Григалава уже выступал в России за «Ростов», «Москву», нижегородскую «Волгу», самарские «Крылья Советов» и махачкалинский «Анжи». Последним клубом центрального защитника был кипрский «Этникос», за который он провёл 8 матчей.

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