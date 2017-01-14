«Бостон» обыграл «Филадельфию», Проворов заработал очко за результативную передачу
Матч регулярного
чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Филадельфией» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Бостона».
В составе победителей
отличились Брэд Маршан (дважды), Давид Крейчи, Тори Круг, Патрис Бержерон и Здено Хара.
У «Филадельфии» очко за результативную передачу заработал российский защитник
Иван Проворов. Голы забивали Пьер-Эдуар Белльмар, Брэйден Шенн и Уэйн Симмондс.
«Бостон» набрал 51 очко
и занимает шестое место на Востоке. У «Филадельфии» 50 очков и седьмое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Бостон - Филадельфия - 6:3 (1:1, 4:2, 1:0)
Голы:
Бельмар (Вандевельде, Проворов), 2:05 (0:1). Маршанд 7:48 (1:1 - мен.). Крейчи (Чарник), 22:00 (2:1). Крюг (Маршанд, Пастрняк), 26:00 (3:1). Шенн (Штрайт, Жиру), 28:16 (3:2 - бол.). Бержерон (Маршанд, Крюг), 33:04 (4:2 - бол.). Хара (Маршанд, Пастрняк), 35:18 (5:2). Симмондс (Ворачек, Жиру), 39:56 (5:3 - бол.). Маршанд 59:06 (6:3 - п.в.).
Место и дата
14 января 21:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция