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«Бостон» обыграл «Филадельфию», Проворов заработал очко за результативную передачу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Филадельфией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Бостона».

В составе победителей отличились Брэд Маршан (дважды), Давид Крейчи, Тори Круг, Патрис Бержерон и Здено Хара. У «Филадельфии» очко за результативную передачу заработал российский защитник Иван Проворов. Голы забивали Пьер-Эдуар Белльмар, Брэйден Шенн и Уэйн Симмондс.

«Бостон» набрал 51 очко и занимает шестое место на Востоке. У «Филадельфии» 50 очков и седьмое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Бостон - Филадельфия - 6:3 (1:1, 4:2, 1:0)

Голы:

Бельмар (Вандевельде, Проворов), 2:05 (0:1). Маршанд 7:48 (1:1 - мен.). Крейчи (Чарник), 22:00 (2:1). Крюг (Маршанд, Пастрняк), 26:00 (3:1). Шенн (Штрайт, Жиру), 28:16 (3:2 - бол.). Бержерон (Маршанд, Крюг), 33:04 (4:2 - бол.). Хара (Маршанд, Пастрняк), 35:18 (5:2). Симмондс (Ворачек, Жиру), 39:56 (5:3 - бол.). Маршанд 59:06 (6:3 - п.в.).

Место и дата

14 января 21:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

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