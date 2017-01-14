Буркина-Фасо и Камерун сыграли вничью на Кубке африканских наций
Матч первого тура
группового турнира Кубка африканских наций между сборными Буркина-Фасо и
Камеруна завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Камерун открыл счет
благодаря голу Бенджамена Муканджо. Сравнял результат Иссуфу Дайо. В первом
матче Габон и Гвинея-Биссау сыграли вничью с аналогичным счетом. Таким образом,
все команды группы А после первого тура идут вровень. Напомним, что Габон
является хозяином турнира.
Кубок африканских наций
Группа А
1-й тур
Матч
Буркина-Фасо - Камерун - 1:1 (0:1)
Голы
Муканджо 35 (0:1). Дайо 75 (1:1).
Состав
Буркина-Фасо: Куаку, Кулибали, Коне, Мало, Дайо, Питройпа (Банче, 86), Траоре А., Каборе, Накулма, Траоре Б. (Диавара, 61), Траоре А. (Зонго, 74)
Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Тейку, Ойонго, Мабука, Сиани, Манджек, Бассогог (Токо Экамби, 84), Н'Джи (Салли, 77), Муканджо, Зуа
Предупреждения:
Диавара, 86 - Мабука, 15; Муканджо, 56; Манджек, 63
Судья:
Жанни Сиказве (Замбия)
Место и дата
14 января 22:00, Стад д'Ангондье, Онлайн-трансляция