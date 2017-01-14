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Буркина-Фасо и Камерун сыграли вничью на Кубке африканских наций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого тура группового турнира Кубка африканских наций между сборными Буркина-Фасо и Камеруна завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Камерун открыл счет благодаря голу Бенджамена Муканджо. Сравнял результат Иссуфу Дайо. В первом матче Габон и Гвинея-Биссау сыграли вничью с аналогичным счетом. Таким образом, все команды группы А после первого тура идут вровень. Напомним, что Габон является хозяином турнира.

Кубок африканских наций
Группа А
1-й тур

Матч

Буркина-Фасо - Камерун - 1:1 (0:1)

Голы

Муканджо 35 (0:1). Дайо 75 (1:1).

Состав

Буркина-Фасо: Куаку, Кулибали, Коне, Мало, Дайо, Питройпа (Банче, 86), Траоре А., Каборе, Накулма, Траоре Б. (Диавара, 61), Траоре А. (Зонго, 74)

Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Тейку, Ойонго, Мабука, Сиани, Манджек, Бассогог (Токо Экамби, 84), Н'Джи (Салли, 77), Муканджо, Зуа

Предупреждения:

Диавара, 86 - Мабука, 15; Муканджо, 56; Манджек, 63

Судья:

Жанни Сиказве (Замбия)

Место и дата

14 января 22:00, Стад д'Ангондье, Онлайн-трансляция

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