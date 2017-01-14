Дубль Уориса помог «Лоряну» обыграть «Генгам»
Матч 20-го тура
чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 3:1 в пользу «Лорьяна».
В составе победителей
дубль сделал бывший форвард «Спартака» Маджид Уорис. Также отличился Джимми
Кабо. У «Генгама» гол забил Янис Салибюр-Илонго.
«Лорьян» с 18 очками
остался последним в Лиге 1. У «Генгама» 30 очков и пятое место.
Чемпионат Франции. Лига
1
20-й тур
Матч
Голы
Салибур 40 (0:1). Уорис 72 (1:1). Кабо 82 (2:1). Уорис 87 (3:1).
Состав
Лорьян: Лекомт, Ле Гофф, Пейбернье, Сиани, Морейра, Лаутоа (Филиппото, 69), Мвуемба, Меслоб, Марво (Белюгу, 86), Уорис, Кабо (Мара, 90)
Генгам: Юнссон, Кербра, Ангуа (Менди, 84), Сорбон, Марсал, Диалло, Део, Блас, Дидо (де Паув, 73), Салибур, Бриан
Незабитые пенальти
Уорис (Лорьян), 81
Предупреждения:
Уорис, 58; Мвуемба, 79 - Бриан, 19; Дидо, 48; Део, 86
Судья:
Себастьен Десаж (Франция)
Место и дата
14 января 22:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция