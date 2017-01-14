Дубль Уориса помог «Лоряну» обыграть «Генгам»

«Лилль» и «Сент-Этьен» сыграли вничью Футболисты «Лилля» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Франции сыграли вничью со «Сент-Этьеном».

Полузащитник ПСЖ Блез Матюиди в ближайшее временя может пополнить число звезд, выступающих в чемпионате Китая по футболу. Об этом сообщает французский TF1.

«Шаньдун Лунэн» готов платить Матюиди 20 млн евро в год Полузащитник ПСЖ Блез Матюиди в ближайшее временя может пополнить число звезд, выступающих в чемпионате Китая по футболу. Об этом сообщает французский TF1.

«Вест Хэм» принял решение продать полузащитника Димитри Пайе в зимнее трансферное окно. Об этом сообщат портал Goal.

«Вест Хэм» принял решение продать Пайе «Вест Хэм» принял решение продать полузащитника Димитри Пайе в зимнее трансферное окно. Об этом сообщат портал Goal.

«ПСЖ» ведет переговоры с «Челси» о переходе Батшуайи Форвард «Челси» Миши Батшуайи может вернуться в чемпионат Франции, сообщает L'Equipe.

«МЮ» по инициативе Моуринью перехватит у «Челси» полузащитника «Монако» Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью планирует приобрести полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко.

Магомед Оздоев: Я точно остаюсь в «Рубине» Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев заявил, что остается в казанском клубе.

«Лион» намерен приобрести двух игроков «Манчестер Юнайтед» Как сообщает издание Daily Mail, «Лион» в зимнее трансферное окно планирует приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая.

Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес близок уходу из французского клуба. Об этом сообщает издание Plaza Deportiva.

«Ливерпуль» и «Валенсия» ведут борьбу за нападающего «ПСЖ» Хесе Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес близок уходу из французского клуба. Об этом сообщает издание Plaza Deportiva.

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Блез Матюиди по-прежнему не договорился с клубом о продлении контракта.

«ПСЖ» не может договориться с Матюиди о продлении контракта

«ПСЖ» не может договориться с Матюиди о продлении контракта Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Блез Матюиди по-прежнему не договорился с клубом о продлении контракта.

«Манчестер Юнайтед» поборется с «Сити» и «Челси» за полузащитника «Монако»

«Манчестер Юнайтед» поборется с «Сити» и «Челси» за полузащитника «Монако» Полузащитник «Монако» Тьемуэ Бакайоко может перебраться в чемпионат Англии.