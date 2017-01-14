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Дубль Уориса помог «Лоряну» обыграть «Генгам»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 20-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лорьяна».

В составе победителей дубль сделал бывший форвард «Спартака» Маджид Уорис. Также отличился Джимми Кабо. У «Генгама» гол забил Янис Салибюр-Илонго.

«Лорьян» с 18 очками остался последним в Лиге 1. У «Генгама» 30 очков и пятое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

20-й тур

Матч

Лорьян - Генгам - 3:1 (0:1)

Голы

Салибур 40 (0:1). Уорис 72 (1:1). Кабо 82 (2:1). Уорис 87 (3:1).

Состав

Лорьян: Лекомт, Ле Гофф, Пейбернье, Сиани, Морейра, Лаутоа (Филиппото, 69), Мвуемба, Меслоб, Марво (Белюгу, 86), Уорис, Кабо (Мара, 90)

Генгам: Юнссон, Кербра, Ангуа (Менди, 84), Сорбон, Марсал, Диалло, Део, Блас, Дидо (де Паув, 73), Салибур, Бриан

Незабитые пенальти

Уорис (Лорьян), 81

Предупреждения:

Уорис, 58; Мвуемба, 79 - Бриан, 19; Дидо, 48; Део, 86

Судья:

Себастьен Десаж (Франция)

Место и дата

14 января 22:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция

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