Дмитрий Торгованов: Нас подвела реализация голевых моментов

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов признал, что его подопечные провалили первый тайм матча группового этапа чемпионата мира против норвежцев.

«Нас подвела реализация голевых моментов. Количества незабитых выходов один на один и пенальти хватит на несколько матчей. Сборная Норвегии больше заслуживала победы, что подтверждает и статистика. Конечно, мы провалили первый тайм. На таком уровне, как чемпионат мира, тяжело отыгрывать солидную разницу. Когда мы попытались отыграться, что-то у нас получилось, что-то — нет», - приводит слова Торгованова официальный сайт Федерации гандбола России.

В субботу сборная России в матче группы A проиграла команде Норвегии со счетом 24:28.