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Казанский «Зенит» в гостях разгромил «Енисей»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты казанского «Зенита» уверенно переиграли на выезде красноярский «Енисей» в матче 15-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в субботу в Красноярске, завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:19, 25:16, 25:21) в пользу гостей. Матч продолжался менее полутора часов.

Таким образом, «Зенит» набрал 44 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата. У «Енисея» осталось 15 очков. Он идет 12-м.

В матчах следующего тура «Зенит» 22 января в гостях сыграет с «Новой», а «Енисей» в этот день примет «Урал».

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