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«Интер» одержал волевую победу над «Кьево»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Интера» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии переиграли «Кьево».

Встреча, прошедшая в субботу в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Гости вышли вперед на 34-й минуте после точного удара Серджо Пеллисье. В середине второго тайма Мауро Икарди равенство восстановил, а на 86-й минуте Иван Перишич вывел «Интер» вперед. В компенсированное ко второму тайму время отличился Эдер.

Таким образом, клуб из Милана набрал 36 очков и теперь делит пятое-шестое места с «Миланом», проведшим на матч меньше. У «Кьево» осталось 25 очков. Этот клуб идет в середине таблицы.

В матчах следующего тура «Интер» 22 января в гостях сыграет с «Палермо», а «Кьево» 21 января примет «Фиорентину».

Матч

Интер - Кьево - 3:1 (0:1)

Голы

Пеллисье 34 (0:1). Икарди 69 (1:1). Перишич 86 (2:1). Эдер 90 (3:1).

Состав

Интер: Ханданович, Мурильо, Д'Амброзио, Миранда, Ансалди (Эдер, 60), Мариу (Банега, 70), Перишич, Кондогбиа, Кандрева (Паласио, 82), R. Gagliardini, Икарди

Кьево: Соррентино, Дайнелли, Фрей (Сполли, 61), Гамберини, Гобби, Бирса (Иско, 46), Бастиен, Радованович, Кастро (де Гузман, 73), Пеллисье, Меджорини

Предупреждения:

нет - Бирса, 32; Радованович, 63; Сполли, 81

Судья:

Пьеро Джакомелли (Италия)

Место и дата

14 января 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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