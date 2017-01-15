«Интер» одержал волевую победу над «Кьево»
Футболисты «Интера» в домашнем матче 20-го тура чемпионата
Италии переиграли «Кьево».
Встреча, прошедшая в субботу в Милане на стадионе
«Сан-Сиро», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Гости вышли вперед на
34-й минуте после точного удара Серджо Пеллисье. В середине второго тайма Мауро
Икарди равенство восстановил, а на 86-й минуте Иван Перишич вывел «Интер» вперед. В компенсированное ко второму тайму время отличился Эдер.
Таким образом, клуб из Милана набрал 36 очков и теперь делит
пятое-шестое места с «Миланом», проведшим на матч меньше. У «Кьево» осталось 25
очков. Этот клуб идет в середине таблицы.
В матчах следующего тура «Интер» 22 января в гостях сыграет с «Палермо», а «Кьево» 21 января примет «Фиорентину».
Матч
Голы
Пеллисье 34 (0:1). Икарди 69 (1:1). Перишич 86 (2:1). Эдер 90 (3:1).
Состав
Интер: Ханданович, Мурильо, Д'Амброзио, Миранда, Ансалди (Эдер, 60), Мариу (Банега, 70), Перишич, Кондогбиа, Кандрева (Паласио, 82), R. Gagliardini, Икарди
Кьево: Соррентино, Дайнелли, Фрей (Сполли, 61), Гамберини, Гобби, Бирса (Иско, 46), Бастиен, Радованович, Кастро (де Гузман, 73), Пеллисье, Меджорини
Предупреждения:
нет - Бирса, 32; Радованович, 63; Сполли, 81
Судья:
Пьеро Джакомелли (Италия)
Место и дата
14 января 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция