«Интер» одержал волевую победу над «Кьево»

Футболисты «Интера» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии переиграли «Кьево».

Встреча, прошедшая в субботу в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Гости вышли вперед на 34-й минуте после точного удара Серджо Пеллисье. В середине второго тайма Мауро Икарди равенство восстановил, а на 86-й минуте Иван Перишич вывел «Интер» вперед. В компенсированное ко второму тайму время отличился Эдер.

Таким образом, клуб из Милана набрал 36 очков и теперь делит пятое-шестое места с «Миланом», проведшим на матч меньше. У «Кьево» осталось 25 очков. Этот клуб идет в середине таблицы.

В матчах следующего тура «Интер» 22 января в гостях сыграет с «Палермо», а «Кьево» 21 января примет «Фиорентину».