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«Депортиво» и «Вильярреал» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Депортиво» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Вильярреалом».

Встреча, прошедшая в субботу в Ла-Корунье на стадионе «Риасор», завершилась без забитых мячей со счетом 0:0.

Таким образом, «Депортиво» набрал 18 очков и вышел на 15-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Вильярреала» стало 31 очко. Этот клуб идет пятым.

В матчах следующего тура «Депортиво» 20 января в гостях сыграет с «Лас-Пальмасом», а «Вильярреал» 21 января примет «Валенсию».

Матч

Депортиво - Вильярреал - 0:0

Состав

Депортиво: Тытонь, Лауре, Наварро, Аррибас, Сидней, Луизинью, Чолак, Борхес, Гильерме, Морено (Валье, 76), Андоне (Хоселу, 83)

Вильярреал: Асенхо, Марио, Руис, Гонсалес А., Хосе Анхель, Сориано Б., дос Сантос, Тригерос, Пато (Н'Диай, 85), Сантос (Гонсалес М., 68), Кастильехо

Предупреждения:

нет - Тригерос, 79

Судья:

Даниэль Окон Арраис (Испания)

Место и дата

14 января 22:45, Риасор, Онлайн-трансляция

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