«Депортиво» и «Вильярреал» сыграли вничью
Футболисты «Депортиво» в домашнем матче 18-го тура
чемпионата Испании сыграли вничью с «Вильярреалом».
Встреча, прошедшая в субботу в Ла-Корунье на стадионе
«Риасор», завершилась без забитых мячей со счетом 0:0.
Таким образом, «Депортиво» набрал 18 очков и вышел на 15-е
место в турнирной таблице чемпионата. У «Вильярреала» стало 31 очко. Этот клуб
идет пятым.
В матчах следующего тура «Депортиво» 20 января в гостях сыграет с «Лас-Пальмасом», а «Вильярреал» 21 января примет «Валенсию».
Матч
Депортиво - Вильярреал - 0:0
Состав
Депортиво: Тытонь, Лауре, Наварро, Аррибас, Сидней, Луизинью, Чолак, Борхес, Гильерме, Морено (Валье, 76), Андоне (Хоселу, 83)
Вильярреал: Асенхо, Марио, Руис, Гонсалес А., Хосе Анхель, Сориано Б., дос Сантос, Тригерос, Пато (Н'Диай, 85), Сантос (Гонсалес М., 68), Кастильехо
Предупреждения:
нет - Тригерос, 79
Судья:
Даниэль Окон Арраис (Испания)
Место и дата
14 января 22:45, Риасор, Онлайн-трансляция