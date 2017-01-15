Трансфер Кариоки в Китай сорвался не из-за «Спартака»

Переход бразильского полузащитника Рафаэла Кариоки из бразильского клуба «Атлетико Минейро» в один из клубов Китая состоялся не из-за того, что этому препятствовал московский «Спартак», а из-за бразильской команды, сообщает издание Lance.

Напомним, что накануне Кариока сообщил, что мог продолжить карьеру в одной из команд Китая. В частности, одна из них предлагала за бразильца пять миллионов евро. Однако «Атлетико Минейро» и «Спартак» якобы препятствовали этому трансферу.

«Атлетико Минейро» принадлежит 50 процентов прав на Кариоку, а остальные 50 процентов – московскому «Спартаку». По данным источника, сделку заблокировал именно бразильский клуб, который посчитал предлагаемую сумму чересчур низкой. Сообщается, что «Атлетико Минейро» получил бы от китайского клуба 2,5 миллиона евро.

Рафаэл Кариока играл за «Спартак» в 2009 - 2015 годах. Он дважды становился серебряным призером российских первенств. Летом 2015 года красно-белые продали «Атлетико Минейро» половину прав на футболиста.

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