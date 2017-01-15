Геннадий Шипулин: То, что матч «Динамо» и «Белогорья» не показали по телевидению – это недопустимо!

Главный тренер и президент «Белогорья» Геннадий Шипулин назвал недопустимым отсутствие телевизионной трансляции матча своего клуба с московским «Динамо» в рамках чемпионата России.

«Хорошо, что такой праздник волейбола получился во дворце спорта «Динамо»! Но я очень сожалею, что такую игру не показали по телевидению. Это недопустимо! В этом матче играли восемь олимпийских чемпионов. Я не знаю, кого еще нужно показывать, чтобы популяризировать волейбол», - приводит «Р-Спорт» слова Шипулина.

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась победой гостей в четырех партиях со счетом 3:1 (25:22, 23:25, 27:25, 25:22). Встреча продолжалась более двух часов.

У «Динамо» осталось 35 очков. Оно продолжает занимать второе место в турнирной таблице, отставая на девять очков от лидирующего «Зенита». А у «Белогорья» стало 29 очков. Белгородский клуб делит четвертое-пятое места с «Кузбассом».

В матчах следующего тура «Динамо» 22 января примет новосибирский «Локомотив», а «Белогорье» в этот день примет краснодарское «Динамо».