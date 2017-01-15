29 сэйвов Варламова и пас Григоренко не помогли «Колорадо» в матче с «Нэшвиллом»

Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нэшвиллу».

Встреча, прошедшая в Денвере на льду «Пепси-центра», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В их составе по разу отличились Коди Маклеон, Майк Фишер и Филип Форсберг. У хозяев отличились Габриэль Ландеског и Франсуа Бошмен.

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отыграл 58 минут, парировав 29 из 32 бросков в створ.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отыграл 22 минуты, нанес два броска, применил семь силовых приемов, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко провел на льду 13 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Колорадо» 18 января в 06:00 (мск) примет «Чикаго», а «Нэшвилл» 18 января в 06:00 (мск) на выезде сразится с «Ванкувером».