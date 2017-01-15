Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Сибирь
Хоккей  Вашингтон- : -Филадельфия
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ливерпуль
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бесик Зоидзе: Наверное, в матче с КПРФ у нас была почти 100-процентная реализация

Источник:  КПРФКомментарии

Главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе после победы своей команды над КПРФ в матче чемпионата России похвалил подопечных за игру в дебюте матча.

«Думаю, что определяющей в этой игре была первая часть первого тайма, где мы действовали очень сконцентрировано, агрессивно и самое главное – результативно. Ведь бывает, что создаешь какие-то моменты, но мяч не залетает и получаешь в ответ какие-то атаки. Но сегодня у нас – наверное, мы еще будем анализировать и смотреть – реализация была почти 100%. То, что мы создавали, мы реализовывали. И это очень негативно влияло на соперника, который играл дома и, конечно, рассчитывал на другое. Когда сразу заходишь в минус три-четыре мяча – сложно. И после этого нам какой-то отрезок не удался, потому что нам соперник навязал борьбу, которая подразумевалась.

Иными словами, было логично, что соперник стал нагнетать, индивидуальная игра один в один шла, пошли удары, в конце концов это и закончилось голом в первом тайме. Здесь – на тонкого: можно было чуть-чуть дрогнуть и отпустить игру. Такое бывает в мини-футболе сплошь и рядом. Благодарен ребятам, что они сохранили спокойствие и выдержали концовку тайма, где мы еще к тому же сидели на пяти фолах. Не могу сказать, что во втором тайме было легко, но все-таки мы играли по счету и старались и старались выжимать из этого максимум, что нам удалось», - приводит пресс-служба КПФР слова Зоидзе.

Встреча, прошедшая в субботу в Климовске, завершилась победой гостей со счетом 7:2. В составе «Дины» четыре мяча забил Артем Ниязов, два – Эскердинья, а один – Янар Асадов. У КПРФ по разу отличились Пула и Адри.

Таким образом, «Дина» набрала 42 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице. Вторым идет «Сибиряк», у которого 36 очков. В активе КПРФ 19 очков. Этот клуб идет восьмым.

В матчах следующего тура «Дина» 4 и 5 февраля примет «Норильский никель», а КПРФ сыграет с клубом из Норильска 18 января в гостях.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Дина» разгромила КПРФ, «Сибиряк» обыграл «Новую Генерацию»Сегодня в регулярном чемпионате российской Суперлиги по мини-футболу состоялись два матча. «Дина» уверенно обыграла КПРФ, а «Сибиряк» одержал победу в матче с «Новой Генерацией».«Дина» вернулась к тренировкамИгроки «Дины» вернулись к тренировкам после перерыва, связанного с празднованием Нового года и паузой в чемпионате России. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Бесик Зоидзе: У «Дины» хорошее настроение перед новогодними каникуламиГлавный тренер «Дины» Бесик Зоидзе поделился впечатлениями после первой половины сезона.«Дина» ушла в отпуск до 3 январяИгроки «Дины» будут находиться в отпуске 3 января. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Бесик Зоидзе: Ожидали, что повторный матч с «Тюменью» получится упорнымГлавный тренер «Дины» Бесик Зоидзе после победы над «Тюменью» в матче 11-го тура чемпионата России по мини-футболу отдал должное характеру своих подопечных.«Дина» обыграла «Тюмень» и лидирует в СуперлигеСегодня завершились очередные матчи регулярного чемпионата российской Суперлиги. Вашему вниманию их результаты.«Дина» дома уверенно обыграла «Тюмень»Московская «Дина» на домашнем паркете нанесла поражение «Тюмени» в первом матче 11-го тура чемпионата России по мини-футболу.«Синара» уступила КПРФ, «Дина» разгромила «Прогресс»Состоялись два матча чемпионата России по мини-футболу. Во вторых матчах шестого тура победы одержали КПРФ и «Дина».«Дина» не смогла обыграть «Прогресс»Глазовский «Прогресс» сыграл вничью с московской «Диной» в перенесенном домашнем матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу.«Синара» и «Дина» сыграли вничью«Синара» из Екатеринбурга и «Дина» из Москвы сыграли вничью в матче восьмого тура чемпионата России по мини-футболу.Главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе: В Югорске на меня не обиделисьГлавный тренер «Дины» Бесик Зоидзе: В Югорске на меня не обиделисьОткровение тура – успешный дебют Бесика Зоидзе в качестве главного тренера «Дины». Добыть четыре очка в Югорске – редкое явление.Зоидзе творит сенсациюЗоидзе творит сенсациюСтартовал очередной чемпионат России по мини-футболу.Бесик Зоидзе: «Дина» – главный вызов в моей карьереГлавный тренер «Дины» Бесик Зоидзе рассказал, почему он согласился возглавить команду.Морено: Не все бразильцы знают даже тот минимум русского языка, что знаю я. Это неправильноБразильский легионер «Дины» Морено рассказал, как он изучал русский язык.Сергей Козлов: «Дине» нужна новая кровь и новые эмоцииПрезидент «Дины» Сергей Козлов подвел итоги сезона и рассказал об изменениях в команде.Янар Асадов пополнил состав «Дины»Игрок МФК «Газпром-Югра» Янар Асдов стал игроком «Дины». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Артем Ниязов стал игроком «Дины»Игрок МФК «Газпром-Югра» Артем Ниязов перешел в «Дину». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Глеб Разоренов: Вернулся в «Дину», потому что это моя родная командаИгрок «Дины» Глеб Разоренов, вернувшийся в клуб из КПРФ, не скрывает положительных эмоций от возвращения в родную команду.Андрей Юдин: Для «Дины» этот сезон оказался невероятным в плане травматизмаГлавный тренер «Дины» Андрей Юдин подвел итоги завершающегося сезона.Сергей Козлов: Желаю Скоровичу выиграть со сборной России настоящий титул, не студенческого разливаПрезидент «Дины» Сергей Козлов прокомментировал высказывание главного тренера сборной России Сергея Скоровича об успехе столичного клуба в сезоне-2013/14.
Главные новости
Ралли
ВИДЕО ДНЯ: Карякин в честь победы встал на дыбы
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Клипперс», Мозгов набрал 8 очков
Хоккей
29 сэйвов Варламова и пас Григоренко не помогли «Колорадо» в матче с «Нэшвиллом»
Волейбол
Геннадий Шипулин: То, что матч «Динамо» и «Белогорья» не показали по телевидению – это недопустимо!
Футбол
Трансфер Кариоки в Китай сорвался не из-за «Спартака»
Футбол
«Интер» одержал волевую победу над «Кьево»
Гандбол
Дмитрий Торгованов: Нас подвела реализация голевых моментов
Футбол
Буркина-Фасо и Камерун сыграли вничью на Кубке африканских наций
Хоккей
«Бостон» обыграл «Филадельфию», Проворов заработал очко за результативную передачу
Футбол
«Арсенал» подписал контракт с Григалавой
все новости
Дина
Динакалендарьстатистика