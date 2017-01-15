Бесик Зоидзе: Наверное, в матче с КПРФ у нас была почти 100-процентная реализация

Главный тренер «Дины» Бесик Зоидзе после победы своей команды над КПРФ в матче чемпионата России похвалил подопечных за игру в дебюте матча.

«Думаю, что определяющей в этой игре была первая часть первого тайма, где мы действовали очень сконцентрировано, агрессивно и самое главное – результативно. Ведь бывает, что создаешь какие-то моменты, но мяч не залетает и получаешь в ответ какие-то атаки. Но сегодня у нас – наверное, мы еще будем анализировать и смотреть – реализация была почти 100%. То, что мы создавали, мы реализовывали. И это очень негативно влияло на соперника, который играл дома и, конечно, рассчитывал на другое. Когда сразу заходишь в минус три-четыре мяча – сложно. И после этого нам какой-то отрезок не удался, потому что нам соперник навязал борьбу, которая подразумевалась.

Иными словами, было логично, что соперник стал нагнетать, индивидуальная игра один в один шла, пошли удары, в конце концов это и закончилось голом в первом тайме. Здесь – на тонкого: можно было чуть-чуть дрогнуть и отпустить игру. Такое бывает в мини-футболе сплошь и рядом. Благодарен ребятам, что они сохранили спокойствие и выдержали концовку тайма, где мы еще к тому же сидели на пяти фолах. Не могу сказать, что во втором тайме было легко, но все-таки мы играли по счету и старались и старались выжимать из этого максимум, что нам удалось», - приводит пресс-служба КПФР слова Зоидзе.

Встреча, прошедшая в субботу в Климовске, завершилась победой гостей со счетом 7:2. В составе «Дины» четыре мяча забил Артем Ниязов, два – Эскердинья, а один – Янар Асадов. У КПРФ по разу отличились Пула и Адри.

Таким образом, «Дина» набрала 42 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице. Вторым идет «Сибиряк», у которого 36 очков. В активе КПРФ 19 очков. Этот клуб идет восьмым.

В матчах следующего тура «Дина» 4 и 5 февраля примет «Норильский никель», а КПРФ сыграет с клубом из Норильска 18 января в гостях.