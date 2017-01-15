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Евгений Куксевич: «Сибиряку» не удалось восстановиться после тяжелых игр

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Главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич после победы своей команды над «Новой генерацией» в матче 13-го тура чемпионата России отметил упорный характер встречи и отметил накопившуюся усталость у подопечных.

«В первую очередь хотелось бы поздравить этот гостеприимный город с Новым годом, с началом матчей чемпионата в этом году. Что касается игры, то все было предсказуемо, прогнозируемо. Нам не удалось восстановиться после тяжелых игр. Соперник – отдохнул, хорошо подготовился к игре, был мобилен, быстр, переигрывал нас. Тем ценнее эта победа, которая добыта на зубах, на морально-волевых качествах футболистов, которые терпели, пластались. И, конечно же, хотелось отметить Николая Балашова, который сегодня выдал великолепный матч и выручил нашу команду. Большая заслуга его в этой победе. Три очка – это очень важно. Сейчас будет перерыв в чемпионате, мы восстановимся и будем и дальше демонстрировать наш футбол», - приводит официальный сайт «Новой генерации» слова Куксевича.

Встреча, прошедшая в субботу в Сыктывкаре, завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. На шестой минуте матча отличился Ильдар Нугуманов.

Таким образом, «Сибиряк» набрал 36 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. Лидирует «Дина», у которой 39 очков. У «Новой генерации» осталось 12 очков. Она идет предпоследней, десятой.

В матчах следующего тура «Новая генерация» 3 и 4 февраля в гостях сыграет с «Синарой», а «Сибиряк» 2 и 3 февраля примет «Тюмень».

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