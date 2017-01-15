Алексей Обмочаев: Во втором сете матча с «Динамо» я дернул колено

Новичок «Белогорья» либеро Алексей Обмочаев сообщил, что получил травму колена в гостевом матче чемпионата России против своего бывшего клуба - московского «Динамо».

«У меня травма. К сожалению, я дернул колено во второй партии с «Динамо».

Никакого дополнительного настроя или особых эмоций у меня не было от игры против московского «Динамо». Для меня сегодня был обычный матч. Вообще наша команда играла очень здорово!, - приводит «Р-Спорт» слова Обмочаева.

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась победой гостей в четырех партиях со счетом 3:1 (25:22, 23:25, 27:25, 25:22). Встреча продолжалась более двух часов.

У «Динамо» осталось 35 очков. Оно продолжает занимать второе место в турнирной таблице, отставая на девять очков от лидирующего «Зенита». А у «Белогорья» стало 29 очков. Белгородский клуб делит четвертое-пятое места с «Кузбассом».

В матчах следующего тура «Динамо» 22 января примет новосибирский «Локомотив», а «Белогорье» в этот день примет краснодарское «Динамо».