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Казанское «Динамо» в гостях разгромило «Метар»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки казанского «Динамо» в гостевом матче 12-го тура чемпионата России уверенно обыграли челябинский «Метар».

Встреча, прошедшая в субботу в Челябинске, завершилась победой казанской команды в трех партиях – 3:0 (25:19, 25:21, 25:7). Матч продолжался менее полутора часов.

Таким образом, «Динамо» набрало 33 очка и увеличило до семи очков преимущество от ближайшего преследователя – московского «Динамо». У «Метара» осталось шесть очков. Челябинский клуб идет предпоследним, девятым.

В матчах следующего тура казанский клуб 18 января примет московских одноклубниц, а «Метар» в этот день на выезде сыграет с «Заречьем-Одинцово».

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