Казанское «Динамо» в гостях разгромило «Метар»
Волейболистки казанского «Динамо» в гостевом матче 12-го тура
чемпионата России уверенно обыграли челябинский «Метар».
Встреча, прошедшая в субботу в Челябинске, завершилась победой
казанской команды в трех партиях – 3:0 (25:19, 25:21, 25:7). Матч продолжался
менее полутора часов.
Таким образом, «Динамо» набрало 33 очка и увеличило до семи очков
преимущество от ближайшего преследователя – московского «Динамо». У «Метара»
осталось шесть очков. Челябинский клуб идет предпоследним, девятым.
В матчах следующего тура казанский клуб 18 января примет московских
одноклубниц, а «Метар» в этот день на выезде сыграет с «Заречьем-Одинцово».
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