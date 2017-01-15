День в истории. Дарье Клишиной – 26 лет!

15 января исполняется 26 лет российской легкоатлетке Дарье Клишиной.

Дарья Клишина родилась 15 января 1991 года в Твери. Сначала она увлекалась волейболом, но затем ее отец, в прошлом легкоатлет, решил, что Дарью надо отдать в индивидуальный вид спорта. Таким видом и стали прыжки в длину. Вскоре Дашу пригласили учиться в Москву, в училище олимпийского резерва.

Дарья Клишина является чемпионкой мира по прыжкам в длину 2007 года для спортсменов не старше 17 лет, чемпионкой 2009 года среди юниоров.

В 2011 года Дарья Клишина стала победительницей чемпионата Европы среди молодежи и чемпионкой Европы в помещениях. Также Дарья установила рекорд юниоров России по прыжкам в длину.

В 2013-м Дарья снова выиграла зимний чемпионат Европы, проходивший на этот раз в Гетеборге. Также в этом году россиянка первенствовала на Универсиаде в Казани.

В 2014-м Клишина стала бронзовым призером чемпионата Европы, а в 2015-м – первенствовала в командном чемпионате Европы.

В июле 2016 года Дарья Клишина стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады 2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен. Результат выступления Дарьи на Играх – девятое место.