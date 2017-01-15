День в истории. Дарье Клишиной – 26 лет!
15 января исполняется 26 лет российской легкоатлетке Дарье Клишиной.
Дарья Клишина родилась 15 января 1991 года в Твери. Сначала она увлекалась
волейболом, но затем ее отец, в прошлом легкоатлет, решил, что Дарью надо
отдать в индивидуальный вид спорта. Таким видом и стали прыжки в длину. Вскоре
Дашу пригласили учиться в Москву, в училище олимпийского резерва.
Дарья Клишина является чемпионкой мира по прыжкам в длину 2007 года для
спортсменов не старше 17 лет, чемпионкой 2009 года среди юниоров.
В 2011 года Дарья Клишина стала победительницей чемпионата Европы
среди молодежи и чемпионкой Европы в помещениях. Также Дарья установила рекорд
юниоров России по прыжкам в длину.
В 2013-м Дарья снова выиграла зимний чемпионат Европы, проходивший на
этот раз в Гетеборге. Также в этом году россиянка первенствовала на Универсиаде
в Казани.
В 2014-м Клишина стала бронзовым призером чемпионата Европы, а в
2015-м – первенствовала в командном чемпионате Европы.
В июле 2016 года Дарья Клишина стала единственной российской
спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций
к соревнованиям Олимпиады 2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен. Результат
выступления Дарьи на Играх – девятое место.