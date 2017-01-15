«Лейкерс» проиграли «Клипперс», Мозгов набрал 8 очков
Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» в домашнем матче
регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации уверенно обыграли
земляков из «Лейкерс».
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе на паркете
«Стэйплс-центра», завершилась со счетом 113:97 в пользу «Клипперс».
Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов начал
матч в стартовой пятерке, отыграл 20 минут, набрал восемь очков, сделал пять
подборов, отдал две результативные передачи и отметился одним блокшотом.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» 16 января в 05:30 (мск) примет «Детройт», а «Клипперс» 17 января в 06:30 (мск) дома сыграют с «Оклахомой».
Матч
Место и дата
14 января 23:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически