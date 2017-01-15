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«Лейкерс» проиграли «Клипперс», Мозгов набрал 8 очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации уверенно обыграли земляков из «Лейкерс».

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе на паркете «Стэйплс-центра», завершилась со счетом 113:97 в пользу «Клипперс».

Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов начал матч в стартовой пятерке, отыграл 20 минут, набрал восемь очков, сделал пять подборов, отдал две результативные передачи и отметился одним блокшотом.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» 16 января в 05:30 (мск) примет «Детройт», а «Клипперс» 17 января в 06:30 (мск) дома сыграют с «Оклахомой».

Матч

Клипперс - Лейкерс - 113:97

Место и дата

14 января 23:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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