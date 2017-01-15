Поражение гандболистов, триумфы Николаева и Карякина, а также ничья «Зенита». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра воскресенья.

1. Сборная России по гандболу потерпела поражение от команды Норвегии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который проходит во Франции. Встреча группы А, состоявшаяся в субботу в Нанте, завершилась поражением россиян со счетом 24:28 (11:15). Свою следующую игру российские гандболисты проведут 16 января против команды Польши.

2. Футболисты лондонского «Челси» в гостях разгромили «Лестер» в матче 21-го тура чемпионата Англии – 3:0. Два мяча забил Маркос Алонсо, а один – Педро. «Челси» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Действующий чемпион Англии «Лестер» с 21 очком занимает 15-е место.

3. Финская биатлонистка Кайса Макарайнен выиграла спринт на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге. Второй стала чешка Габриэла Коукалова, а третье место заняла немка Лаура Дальмайер. Лучшая из представительниц России Татьяна Акимова заняла в итоге 15-е место.

4. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации уверенно обыграли земляков из «Лейкерс» - 113:97. Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов начал матч в стартовой пятерке, отыграл 20 минут, набрал восемь очков, сделал пять подборов, отдал две результативные передачи и отметился одним блокшотом.

5. Футболисты «Зенита» сыграли вничью с немецким «Айнтрахтом» в первом контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ. Субботняя встреча в Абу-Даби завершилась нулевой ничьей. На 16 января у команды Мирчи Луческу запланирован товарищеский матч против китайского клуба «Чанчунь Ятай».

6. Россиянин Семен Елистратов победил на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который стартовал в Турине. Елистратов в субботу показал время 2 минуты 20,608 секунды. Вторым стал венгр Лю Шаоанг. Замкнул тройку Владислав Быканов из Израиля.

7. Российская лыжница Наталья Матвеева выиграла спринтерскую гонку свободным ходом на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе. В субботу в финале Матвеева финишировала с временем 3 минуты 4,13 секунды. Второй стала норвежка Майкен Касперсен Фалла. Замкнула тройку шведка Ханна Фальк.

8. Россиянин Сергей Карякин стал победителем ралли-марафона «Дакар» в классе квадроциклов. В субботу состоялся заключительный 12-й этап ралли. По его итогам Карякин на Yamaha занял первое место в генеральном зачете с общим временем 39 часов 18 минут 52 секунды. Вторым с отставанием в 1 час 14 минут 51 секунду финишировал чилиец Игнасио Касале. Тройку призеров замкнул аргентинец Себастьян Копетти.

9. Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» россиянина Эдуарда Николаева победил в зачете грузовиков на последнем, 12-м этапе ралли-марафона «Дакар» и стал победителем в генеральной классификации гонки. Вторым стал его партнер по команде «КАМАЗ-мастер» - Дмитрий Сотников. Жерар де Рой на «Ивеко» стал третьим.

Цитата дня: «Отстранение наших лыжников является незаконным и необоснованным» (Павел Колобков)

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Именинники: 15 января исполнилось бы 28 лет талантливому российскому хоккеисту Алексею Черепанову. Также в этот день свое 27-летие отмечает защитник СКА Вячеслав Войнов и 26-летие – легкоатлетка Дарья Клишина.