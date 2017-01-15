«Каролина» дома одолела «Айлендерс»
Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча, прошедшая в Роли на льду «Пи-Эн-Си Арены»,
завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Брок
Макгинн, Джастин Фолк, Элиас Линдхольм, Бретте Песке, Ли Стемпняк, Теуво
Терявяйнен и Джордан Стаал. У гостей отличились Андерс Ли, Джейсон Чимера и
Джон Таварес, оформивший дубль.
Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на
льду 15 минут, нанес один бросок, применил один силовой прием, результативными действиями не отметился,
окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 18 января в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Коламбусом», а «Айлендерс» 16 января в 22:00 (мск) на выезде сразятся с «Бостоном».
Матч
Каролина - Айлендерс - 7:4 (1:2, 3:1, 3:1)
Голы:
Таварес (Мейфилд), 4:16 (0:1). МакГинн (Стаал, Линдхольм), 16:26 (1:1). Ли (Бэйли, Лэдди), 18:08 (1:2). Чимера (Бьювилье, Куин), 21:52 (1:3). Фолк (Линдхольм), 24:58 (2:3). Линдхольм (Стаал, МакГинн), 28:57 (3:3). Песке (Стемпняк, МакГинн), 36:57 (4:3). Таварес (Бэйли, Ли), 41:08 (4:4). Стемпняк (Теравайнен), 45:42 (5:4). Теравайнен (Стемпняк, Фолк), 51:44 (6:4). Стаал (МакГинн, Теннисон), 53:53 (7:4).
Место и дата
15 января 04:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция