«Каролина» дома одолела «Айлендерс»

Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, прошедшая в Роли на льду «Пи-Эн-Си Арены», завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Брок Макгинн, Джастин Фолк, Элиас Линдхольм, Бретте Песке, Ли Стемпняк, Теуво Терявяйнен и Джордан Стаал. У гостей отличились Андерс Ли, Джейсон Чимера и Джон Таварес, оформивший дубль.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 15 минут, нанес один бросок, применил один силовой прием, результативными действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 18 января в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Коламбусом», а «Айлендерс» 16 января в 22:00 (мск) на выезде сразятся с «Бостоном».