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Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» в матче с «Детройтом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Питтсбург».

Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Густав Нюквист, Томас Ванек, Франс Нильсен, Андреас Атанасью, Майк Грин и Хенрик Зеттерберг. У гостей отличились Крис Летанг, Евгений Малкин и Мэтт Каллен.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду 18 минут, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 18 минут, нанес два броска, один из которых оказался голевым, применил один силовой прием, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 17 января в 00:00 (мск) примет «Монреаль», а «Питтсбург» 17 января в 04:00 (мск) дома сыграет с «Вашингтоном».

Матч

Детройт - Питтсбург - 6:3 (0:1, 3:2, 3:0)

Голы:

Летанг (Кросби), 0:27 (0:1). Малкин (Хагелин), 23:51 (0:2). Нюквист (Оуллет, Дженсен), 29:01 (1:2). Ванек (Абделькадер), 33:28 (2:2). Каллен 37:56 (2:3 - бол.). Нильсен (Грин, Ванек), 39:06 (3:3). Атанасиу 41:46 (4:3). Грин (Манта), 51:51 (5:3 - бол.). Зеттерберг (Нюквист, Манта), 53:14 (6:3).

Место и дата

15 января 03:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

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