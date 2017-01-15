«Коламбус» без Бобровского проиграл «Флориде»
Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги обыграли «Коламбус».
Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра»,
завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Шон
Торнтон, Винс Трочек, Джонатан Маршессо и Яромир Ягр. У гостей отличились Скотт
Хартнелл, Кэм Аткинсон и Бун Дженнер.
Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский в заявку на
этот матч не попал.
В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 18 января в 06:00 (мск) в гостях сыграет с «Калгари», а «Коламбус» 18 января в 04:00 (мск) примет «Каролину».
Матч
Флорида - Коламбус - 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Голы:
Торнтон (Экблад), 8:22 (1:0). Хартнелл (Мюррей, Джонс), 10:57 (1:1 - бол.). Эткинсон 18:10 (1:2). Трочек (Демерс), 28:24 (2:2). Маркессо 30:46 (3:2). Ягр (Киндль, Трочек), 41:27 (4:2). Дженнер (Дубински, Джонс), 46:17 (4:3).
Место и дата
15 января 03:00, BB&T Центр, Онлайн-трансляция