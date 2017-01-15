«Коламбус» без Бобровского проиграл «Флориде»

Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Коламбус».

Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Шон Торнтон, Винс Трочек, Джонатан Маршессо и Яромир Ягр. У гостей отличились Скотт Хартнелл, Кэм Аткинсон и Бун Дженнер.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский в заявку на этот матч не попал.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 18 января в 06:00 (мск) в гостях сыграет с «Калгари», а «Коламбус» 18 января в 04:00 (мск) примет «Каролину».