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Два очка Емелина помогли «Монреалю» обыграть «Рейнджерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра», завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Алекс Гальченюк, Брайан Флинн, Алексей Емелин, Макс Пачьоретти и Пол Байрон. У гостей отличились Брэндон Пирри, Рик Нэш, Джей Ти Миллер и Дерек Степан.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 19 минут, применил два силовых приема, результативными действиями не отметился, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду 24 минуты, нанес три броска, один из которых оказался голевым, отдал результативный пас, применил один силовой прием, три раза заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отыграл почти 18 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 17 января в 00:00 (мск) в гостях сыграет с «Детройтом», а «Рейнджерс» 18 января в 04:00 (мск) примут «Даллас».

Матч

Монреаль - Рейнджерс - 5:4 (0:1, 2:2, 3:1)

Голы:

Пирри (Степан, Макдона), 12:24 (0:1 - бол.). Гальченюк (Пачиоретти, Барберо), 23:08 (1:1). Нэш (Бучневич, Хэйс), 26:20 (1:2). Флинн (Петри, Дано), 27:58 (2:2). Миллер (Хэйс), 31:07 (2:3 - мен.). Емелин (Байрон, Дано), 50:53 (3:3). Пачиоретти (Рэдмонд), 51:29 (4:3). Байрон (Емелин, Дано), 51:55 (5:3). Степан (Зукарелло, Холден), 54:53 (5:4).

Место и дата

15 января 03:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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