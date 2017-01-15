«Оттава» дома проиграла «Торонто»

Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Торонто».

Встреча, прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Тайлер Бозак и Коннор Браун, а Назем Кадри оформил дубль. У хозяев отличились Дион Фанеф и Кайл Туррис.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду почти 26 минут, нанес один бросок, применил два силовых приема, четыре раза заблокировал броски соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл 11 минут, нанес один бросок, применил четыре силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 18 января в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Сент-Луисом», а «Торонто» 18 января в 04:30 (мск) примет «Баффало».