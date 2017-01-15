«Аризона» дома проиграла «Анахайму»
Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Анахайму».
Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер-Арены»,
завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили
Хампус Линдхольм, Ник Ритчи и Райан Кеслер.
Таким образом, «Анахайм» набрал 56 очков и закрепился на
третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Аризоны» осталось 32
очка. Она на Западе идет 13-й.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 17 января в 06:00 (мск) в гостях сыграет с «Эдмонтоном», а «Анахайм» 16 января в 06:00 (мск) примет «Сент-Луис».
Матч
Аризона - Анахайм - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы:
Линдхольм (Гецлаф, Перри), 5:49 (0:1). Ритчи (Каше), 40:35 (0:2). Кеслер 59:39 (0:3 - п.в.).
Место и дата
15 января 04:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция