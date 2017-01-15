«Аризона» дома проиграла «Анахайму»

Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Анахайму».

Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер-Арены», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Хампус Линдхольм, Ник Ритчи и Райан Кеслер.

Таким образом, «Анахайм» набрал 56 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Аризоны» осталось 32 очка. Она на Западе идет 13-й.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 17 января в 06:00 (мск) в гостях сыграет с «Эдмонтоном», а «Анахайм» 16 января в 06:00 (мск) примет «Сент-Луис».