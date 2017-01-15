«Даллас» дома уступил «Миннесоте»

Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Миннесоте».

Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн Эйрлайнс-центра», завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Микко Койву, Эрик Стаал, Мэтт Дамба, Крис Стюарт и Джейсон Цукер. У хозяев отличились Антуан Руссель, Иржи Гудлер, Тайлер Сегин и Джон Клингберг.

Таким образом, «Миннесота» набрала 59 очков и догнала лидера Западной конференции – «Чикаго», а у «Далласа» осталось 44 очка. Он на Западе идет 11-м.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 16 января в 22:00 (мск) в гостях сыграет с «Баффало», а «Миннесота» 16 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Чикаго».