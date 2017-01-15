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«Даллас» дома уступил «Миннесоте»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Миннесоте».

Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн Эйрлайнс-центра», завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Микко Койву, Эрик Стаал, Мэтт Дамба, Крис Стюарт и Джейсон Цукер. У хозяев отличились Антуан Руссель, Иржи Гудлер, Тайлер Сегин и Джон Клингберг.

Таким образом, «Миннесота» набрала 59 очков и догнала лидера Западной конференции – «Чикаго», а у «Далласа» осталось 44 очка. Он на Западе идет 11-м.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 16 января в 22:00 (мск) в гостях сыграет с «Баффало», а «Миннесота» 16 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Чикаго».

Матч

Даллас - Миннесота - 4:5 (1:4, 2:0, 1:1)

Голы:

Койву 1:19 (0:1). Стаал (Койл, Фолин), 3:00 (0:2). Дамба (Гранлунд, Цукер), 4:00 (0:3). Стюарт (Сутер, Шрёдер), 12:45 (0:4). Руссель (Факса, Ритчи), 19:53 (1:4). Гудлер (Клингберг, Шо), 22:20 (2:4). Сегин (Бенн Д., Клингберг), 26:06 (3:4). Клингберг (Спецца, Сегин), 51:13 (4:4 - бол.). Цукер (Гранлунд), 53:15 (4:5).

Место и дата

15 января 05:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

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