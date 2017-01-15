Аввакумова заняла шестое место на этапе Кубка мира в Саппоро
Россиянка Ирина Аввакумова заняла шестое место на этапе Кубка мира в Саппоро, набрав 207 очков.
Норвежка Марен Лундбю стала победительницей этапа. Она набрала в сумме двух попыток 248,5 очка. Второе место заняла японка Юки Ито (236,3), третьей стала немка Катарина Альтхаус (231,4).
Еще одна россиянка Софья Тихонова заняла 17-е место (180), Анастасия Баранникова (174,3) замкнула двадцатку. Ксения Каблукова не пробилась во вторую попытку и заняла в итоге 34-е место.
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