Эдуард Николаев: Рассчитываю, что в следующем году мы будем выступать на «Дакаре»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, победивший в ралли-марафоне «Дакар-2017», рассчитывает, что в следующем году команда «КамАЗ-мастер» вновь примет участие в гонке.

- Я думаю, мы будем участвовать. Потому что мы показали хороший результат, а когда результат хороший, команды продолжают участвовать. Когда мы приедем домой, будет разбор полетов, встреча с нашим руководством. Тогда уже и будем строить планы на будущий год, но пока никто ничего не отменял, - цитирует Николаева ТАСС.

Добавим, что российский гонщик Сергей Карякин выиграл «Дакар» в классе квадроциклов, а экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева стал победителем «Дакара» в классе грузовиков.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ, одержала 14-ю победу на этом ралли-марафоне.