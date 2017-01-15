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Эдуард Николаев: Рассчитываю, что в следующем году мы будем выступать на «Дакаре»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, победивший в ралли-марафоне «Дакар-2017»рассчитывает, что в следующем году команда «КамАЗ-мастер» вновь примет участие в гонке.

- Я думаю, мы будем участвовать. Потому что мы показали хороший результат, а когда результат хороший, команды продолжают участвовать. Когда мы приедем домой, будет разбор полетов, встреча с нашим руководством. Тогда уже и будем строить планы на будущий год, но пока никто ничего не отменял, - цитирует Николаева ТАСС.

Добавим, что российский гонщик Сергей Карякин выиграл «Дакар» в классе квадроциклов, а экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева стал победителем «Дакара» в классе грузовиков.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ, одержала 14-ю победу на этом ралли-марафоне.

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