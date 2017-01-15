Евгений Бобарико: Бронза молодежного ЧМ - успех для наших девушек

Главный тренер женской молодежной сборной России Евгений Бобарико подвел итоги женского чемпионата мира, на котором россиянки завоевали бронзу.

- Мы завоевали бронзовые медали чемпионата мира, я считаю, что для нас это успех. Конечно же, хотели сыграть лучше, но сказалась нехватка игрового опыта с североамериканскими командами.

На игре команды в первом периоде сказалось волнение. Давно к женскому хоккею не было приковано столько внимания. Естественно, девчонкам хотелось показать свой лучший хоккей, из-за этого первая двадцатиминутка получилась чуть скомканной. Но на вторую команда собралась и показала отличную игру. С самых первых дней у нас всегда был хороший микроклимат в команде. Все знали, для чего мы тренируемся, работаем, и какие задачи ставим перед игроками.

Мы довольны сезоном. За весь сезон мы проиграли только североамериканским командам, хотя могли сыграть с ними лучше. Из европейских сборных мы уступили всего одну игру на самом первом сборе в Чехии, но там наша команда играла экспериментальным составом, на лед выходили совсем молодые девчонки, и не было практически ни одного игрока из ЖХЛ, - цитирует Бобарико официальный сайт ФХР.

Под руководством Бобарико команда второй раз в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира, обыграв в матче за третье место команду Швеции (2:0). Ранее россиянки становились третьими в 2015 году.

