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Капитан молодежной сборной России Нина Пирогова: В каждой игре старалась быть лидером и вести команду за собой

Источник:  ФХРКомментарии

Капитан женской молодежной сборной России Нина Пирогова прокомментировала матч за третье место против команды Швеции (2:0).

- Мы плохо начали матч, но в перерыве тренеры поговорили с нами, и мы изменили свою игру. Больше времени начали проводить в атаке, прижимать соперников в их зоне, играть в активный хоккей. Во второй двадцатиминутке перебросали шведок 13 – 1, но шайба никак не шла в ворота, такое бывает. А в начале третьего периода наконец-то забили нужный гол, потом еще один и одержали победу.

Для меня это заключительный молодежный чемпионат мира, поэтому я чувствовала на себе очень большую ответственность, было непросто. Но я в каждой игре старалась быть лидером и вести команду за собой, - цитирует Пирогову официальны сайт ФХР.

Россия обыграла Швецию и заняла третье место на женском чемпионате мира. Матч завершился со счетом 2:0. В составе российской команды отличились Елена Проворова и Дарья Белоглазова. 

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