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Фуркад первым стартует в преследовании на КМ в Рупольдинге, Малышко - шестым, Шипулин - 24-м

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге у мужчин пройдет гонка преследования.

Стреляющим лыжникам предстоит преодолеть дистанцию в 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами. 

Первым из россиян в гонку отправится Дмитрий Малыщко - у него шестой стартовый номер. Его отставание от лидера - Мартена Фуркада - 56 секунд. Евгений Гараничев стартует под 19-м номером (+1.25.0), Антон Бабиков - под 23-м (+1.28.0), Антон Шипулин - под 24-м (+1.28.0), Максим Цветков - под 31-м (+1.39.0), Матвей Елисеев - под 59-м (+2.19.0).

Через 18 секунд после Фуркада в гонку уйдет австриец Юлиан Эберхард, еще через 22 секунды - норвежец Эмиль Хегле Свендсен.  

 «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки, которая начнется в 13:30 по московскому времени. 

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