Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе»
«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу гостей. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей на Йори Лехтеря.
Шайбы у гостей забросили Колтон Парайко (26-я минута), Дэвид Перрон (31), Йори Лехтеря (50) и Александер Стин (55).
«Сент-Луис» после 43 игр занимает шестое место в таблице Западной конференции, «Сан- Хосе» идет пятым.
Матч
Сан-Хосе - Сент-Луис - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Голы:
Парайко (Штястны, Шаттенкирк), 25:27 (0:1). Перрон (Фаббри, Парайко), 30:01 (0:2). Лехтеря (Тарасенко, Петранжело), 49:16 (0:3). Стеен (Шаттенкирк, Шварц), 54:37 (0:4).
Место и дата
15 января 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция
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