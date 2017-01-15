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Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу гостей. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей на Йори Лехтеря. 

Шайбы у гостей забросили Колтон Парайко (26-я минута), Дэвид Перрон (31), Йори Лехтеря (50) и Александер Стин (55).

«Сент-Луис» после 43 игр занимает шестое место в таблице Западной конференции, «Сан- Хосе» идет пятым.

Матч

Сан-Хосе - Сент-Луис - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы:

Парайко (Штястны, Шаттенкирк), 25:27 (0:1). Перрон (Фаббри, Парайко), 30:01 (0:2). Лехтеря (Тарасенко, Петранжело), 49:16 (0:3). Стеен (Шаттенкирк, Шварц), 54:37 (0:4).

Место и дата

15 января 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция


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