Дигейл и Джек завершили поединок вничью, Алим нокаутировал Хитрова

В Бруклине завершился вечер бокса, главным событием которого стал объединительный бой во втором среднем весе: Джеймс Дигейл - Баду Джек.

Уже в первом раунде чемпион мира WBC британец Дигейл отправил соперника в нокдаун и в целом контролировал ход поединка, однако затем обладатель пояса IBF Джек перехватил инициативу и в 12-м раунде уже Джеймс оказался на настиле ринга.

По итогам 12 раундов арбитры определили ничью. Один из судей выставил счет 114:112 в пользу Дигейла, но двое других поставили - 113:113. Оба чемпиона сохранили свои титулы, и каждый из них после боя заявил, что считает себя победителем.

В одном из боев андеркарта украинец Евгений Хитров, один из самых перспективных средневесов современности, неожиданно проиграл американцу Иммануэлу Алиму.

Алим отправлял Хитрова в нокдауны — в 3 и 6 раундах. После второго из них рефери остановил поединок.

