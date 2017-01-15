Павлюченкова и Бабош сыграют с сестрами Уильямс в первом круге Australian Open
В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
Олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова в первом круге встретятся с японками Шука Аойямой и Макото Ниномией.
Результаты жеребьевки. Пары.
Елена Веснина/Екатерина Макарова (Россия) (3) - Шука Аойяма/Макото Ниномийя (Япония).
Анастасия Павлюченкова/Тимея Бабош (Россия/Венгрия) - Серена Уильямс/Винус Уильямс (США, 15).
Дарья Касаткина/Дарья Гаврилова (Россия/Австралия) - Сара Эррани/Кирстен Флипкенс (Италия/Бельгия).
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