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Павлюченкова и Бабош сыграют с сестрами Уильямс в первом круге Australian Open

Источник:  Australian OpenКомментарии

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

Олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова в первом круге встретятся с японками Шука Аойямой и Макото Ниномией.

Результаты жеребьевки. Пары.

Елена Веснина/Екатерина Макарова (Россия) (3) - Шука Аойяма/Макото Ниномийя (Япония).

Анастасия Павлюченкова/Тимея Бабош (Россия/Венгрия) - Серена Уильямс/Винус Уильямс (США, 15).

Дарья Касаткина/Дарья Гаврилова (Россия/Австралия) - Сара Эррани/Кирстен Флипкенс (Италия/Бельгия). 


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