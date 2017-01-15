ВИДЕО ДНЯ: Чемпион мира Баду Джек отправил в нокдаун рефери в ринге

Объединительный бой в суперсреднем весе между британцем Джеймсом Дигейлом и американцем Баду Джеком отметился курьезным случаем.

В концовке раунда рефери в ринге Артур Мерканте-младший пропустил удар от Джека, пытаясь вмешаться в действия боксеров. От падения судью спас сам Баду, успевший подхватить Мерканте.



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Напомним, сам поединок завершился вничью.



Уже в первом раунде чемпион мира WBC Дигейл отправил соперника в нокдаун и в целом контролировал ход поединка, однако затем обладатель пояса IBF Джек перехватил инициативу и в 12-м раунде уже Джеймс оказался на настиле ринга.

По итогам 12 раундов арбитры определили ничью. Один из судей выставил счет 114:112 в пользу Дигейла, но двое других поставили - 113:113. Оба чемпиона сохранили свои титулы, и каждый из них после боя заявил, что считает себя победителем.