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Рафаэль Надаль: Игра без боли осталась для меня в далеком прошлом

Источник:  ReutersКомментарии

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о состоянии своего здоровья накануне старта Australian Open.

- У меня сейчас нет травм. Но игра без боли осталась далеко в прошлом. Я наслаждаюсь тем, что я здесь (в Мельбурне), потому что в течение последних семи месяцев провел всего пару матчей. Если быть честным, после «Ролан Гаррос» единственным турниром, на котором я чувствовал себя нормально, был US Open.

Если я не поверю, что могу быть конкурентноспособным в туре, а в моем понимании это значит бороться за то, за что я бился на протяжении последних 10 лет, то я, скорее всего, буду играть в гольф или займусь рыбалкой. Я здесь, потому что по-прежнему верю в свои силы, - заявил Надаль.

За карьеру Рафаэль Надаль выиграл 14 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии он сыграет с немцем Флорианом Майером. На турнире Надаль посеян под 10-м номером.

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