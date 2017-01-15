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TNC Pro Team стала чемпионом WESG 2016 по Dota 2

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Филиппинская команда TNC Pro Team стала победителем турнира World Electronic Sports Games 2016 по Dota 2.

В финальном матче филиппинцы обыграли датский коллектив Cloud9 со счетом 2:1.

TNC Pro Team получит чек на 800 000 долларов, а Cloud9 увезет домой 400 000 долларов.

World Electronic Sports Games проходил с 12 по 15 января в китайском городе Чанчжоу. Призовой фонд турнира по Dota 2 составил 1,5 миллиона долларов.

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