TNC Pro Team стала чемпионом WESG 2016 по Dota 2
Филиппинская команда TNC Pro Team стала победителем турнира World Electronic Sports Games 2016 по Dota 2.
В финальном матче филиппинцы обыграли датский коллектив Cloud9 со счетом 2:1.
TNC Pro Team получит чек на 800 000 долларов, а Cloud9 увезет домой 400 000 долларов.
World Electronic Sports Games проходил с 12 по 15 января в китайском городе Чанчжоу. Призовой фонд турнира по Dota 2 составил 1,5 миллиона долларов.
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