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Михаил Чеканов: Российские хоккеистки показали достойный результат на МЧМ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Советник президента Федерации хоккея России по женскому хоккею Михаил Чеканов прокомметировал бронзовые медали женской сборной России на чемпионате мира.

- Результат команда показала очень и очень достойный. До североамериканского женского хоккея мы еще очень и очень далеки, но второй раз наша команда стала лучшей в Европе. У нас появилось много девчонок, которые выходят из мальчишеского хоккея, и у тренера молодежной команды появился выбор, пусть пока и незначительный, конечно. Если у нас будет по 4-5 девчонок на место, то уровень станет еще выше. Так что призываем родителей вести девчонок в хоккей, - сказал Чеканов «Р-Спорт».

Россия обыграла Швецию и заняла третье место на женском чемпионате мира. Матч завершился со счетом 2:0. В составе российской команды отличились Елена Проворова и Дарья Белоглазова.  

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