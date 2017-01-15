Подчуфарова не выйдет на старт гонки преследования в Рупольдинге
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова пропустит пасьют в рамках пятого этапа Кубка мира.
Накануне в спринте Подчуфарова заняла только 48-е место. При этом, Ольга не допустила на огневых рубежах ни одного промаха.
Женская гонка преследования начнется в Рупольдинге сегодня в 16:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию соревнования.
В 13:30 на старт аналогичной гонки выйдут мужчины.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически