Барулин и Болдюк дисквалифицированы на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал на один матч голкипера «Сочи» Константина Барулина по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:1 Б).

На 55-й минуте матча, состоявшегося 13 января 2017 года, Барулин был наказан Дисциплинарным штрафом (10 мин.), который стал для игрока третьим в нынешнем сезоне. В связи с этим, согласно на него накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

Нападающий «Медвешчака» Александр Болдюк в матче с «Автомобилистом» (0:2) был наказан малым штрафом плюс дисциплинарным штрафом (2 мин. + 10 мин.). На него тоже накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

