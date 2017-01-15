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Брэд Маршанд - первая звезда игрового дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Третьей звездой дня стал голкипер «Анахайма» Джонатан Бернье , сделавший «сухарь» в матче с «Аризона Койотс» (3:0) при 26 отраженных бросках.

Второй звездой назван форвард «Каролины» Брок Макгинн, набравший 4 (1+3) очка в победном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (7:4).

Первой звездой признан форвард «Бостона» Брэд Маршанд (лучший снайпер Кубка мира-2016), набравший 5 (2+3) очков в игре с «Филадельфией» (6:3). 

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