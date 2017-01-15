Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Сибирь
Хоккей  Вашингтон- : -Филадельфия
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ливерпуль
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Более 170 биатлонистов потребовали от IBU решительных действий в отношении российских спортсменов

Комментарии

Более 170 биатлонистов из разных стран подписались под письмом к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием решительных действий по отношению к допинговым скандалам.

Письмо было составлено в Рупольдинге, где сейчас проходит пятый этап Кубка мира. 

- Я думаю, что пришло время, чтобы IBU предпринял решительные меры и, как минимум, дисквалифицировал спортсменов, которые находятся под подозрением. Если информация по поводу Вилухиной и Романовой подтвердится, что наша сборная получит еще одну медаль с Олимпийских игр в Сочи, - заявил глава Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза в интервью Сeskatelevize.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований. Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала информацию, согласно которой отстраненными спортсменками являются Ольга Вилухина и Яна Романова. 

Сборная России на Олимпийских играх в Сочи завоевала серебро в женской эстафете.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Подчуфарова не выйдет на старт гонки преследования в РупольдингеРоссийская биатлонистка Ольга Подчуфарова пропустит пасьют в рамках пятого этапа Кубка мира.Ульяна Кайшева: Движения вперед у меня нет, только в стрельбе немного прибавилаРоссийская биатлонистка Ульяна Кайшева поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что она заняла 37-е место.Татьяна Акимова: Гонка сложилась очень даже неплохо. Снег мне не мешалРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что она заняла 15-е место.Старых выиграла индивидуальную гонку на Кубке IBU, Виролайнен – вторая, Слепцова – третьяНа этапе Кубка IBU в Арбере (Германия) состоялась индивидуальная гонка у женщин. Российские биатлонистки заняли весь пьедестал почета.Павел Ростовцев: Виролайнен и Слепцову мы видели, знаем их уровень. На чемпионате мира россиянкам будет сложноТрехкратный чемпион мира Павел Ростовцев оценил перспективы женской сборной России по биатлону во второй половине текущего сезона.Павел Ростовцев: Не хотелось бы думать, что 13-е место – уровень женской сборной РоссииТрехкратный чемпион мира Павел Ростовцев прокомментировал неудачное выступление женской сборной России в эстафете на пятом этапе Кубка мира.Виталий Норицын: Никакой паники нет, девчонки молодые, первый блин комомСтарший тренер женской сборной России Виталий Норицын прокомментировал неудачу команды в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.Ольга Зайцева: В следующей эстафете результаты сборной России будут лучшеЭкс-биатлонистка женской сборной России Ольга Зайцева прокомментировала результат команды в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что россиянки заняли 13-е место.Александр Касперович: Результат эстафеты не устраивает, но мы решаем поставленные перед сборной задачиГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал результаты женской команды на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что российская сборная заняла 13-е место.Анфиса Резцова: Была в шоке от того, что Сливко пригласили участвовать в эстафетеДвукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала выступление женской сборной России на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Напомним, что россиянки заняли 13-е место.Александр Тихонов: В сборной России некому принимать решениеЭкс-президент СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление сборной России на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что россиянки заняли 13-е место.Ольга Подчуфарова: Работала этап в свою силу, старалась решить внутренние задачиРоссийская биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась впечатлениями после эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что российская команда заняла 13-е место.Женская сборная России показала худший результат в эстафетах на Кубке мира с 1993 годаЖенская сборная России по биатлону заняла 13-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Это худший результат команды с 1993 года.Татьяна Акимова: Трасса довольно тяжелаяРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после выступления в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что россиянки заняли 13-е место, а Акимова выступала на втором этапе.Дам кружок. Обновленная сборная России проиграла в эстафете 4 минутыДам кружок. Обновленная сборная России проиграла в эстафете 4 минутыЖенская сборная России заняла только 13-е место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия – 13-яЗавершилась женская эстафета на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Первое место заняла сборная Германии.Виктория Сливко: Когда узнала, что побегу в эстафете, было немного волнительно, потом отпустилоРоссийская биатлонистка Виктория Сливко поделилась ожиданиями от эстафетной гонки, которая состоится сегодня в немецком Рупольдинге.Сливко, Акимова, Кайшева и Подчуфарова выступят в женской эстафете на этапе Кубка мира в РупольдингеСтал известен состав женской сборной России по биатлону на ближайшую эстафету. Она состоится на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).Александр Касперович: Кайшева порадовала меняГлавный тренер сборной России Александр Касперович оценил выступление женской команды на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).Александр Касперович: Планируем, что Сливко выступит в эстафете в РупольдингеГлавный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал выбор состава команды на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
Главные новости
Бокс
ВИДЕО ДНЯ: Чемпион мира Баду Джек отправил в нокдаун рефери в ринге
Биатлон
Андерс Бессеберг: Коллективное письмо биатлонистов не направлено против России
Хоккей
Матч звезд КХЛ в 2018 году может пройти во Владивостоке или Хабаровске
Футбол
Тренер «Палермо» сравнил обстановку в клубе с бомбардировкой Хиросимы
Теннис
Кузнецова опустилась на 10-е место в рейтинге WTA
Биатлон
Виктор Майгуров: 21 января исполком IBU обсудит деятельность рабочей группы по докладу Макларена
Футбол
Рауль: Приятно каждый день наслаждаться голами Месси в примере
Бокс
Кудряшов может претендовать на титульный бой по версии WBC
Биатлон
Более 170 биатлонистов потребовали от IBU решительных действий в отношении российских спортсменов
Хоккей
Брэд Маршанд - первая звезда игрового дня в НХЛ
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Ольга Вилухина
Ольга Вилухинавсе новости
Яна Романова
Яна Романовавсе новости