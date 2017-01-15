Более 170 биатлонистов потребовали от IBU решительных действий в отношении российских спортсменов

Более 170 биатлонистов из разных стран подписались под письмом к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием решительных действий по отношению к допинговым скандалам.

Письмо было составлено в Рупольдинге, где сейчас проходит пятый этап Кубка мира.

- Я думаю, что пришло время, чтобы IBU предпринял решительные меры и, как минимум, дисквалифицировал спортсменов, которые находятся под подозрением. Если информация по поводу Вилухиной и Романовой подтвердится, что наша сборная получит еще одну медаль с Олимпийских игр в Сочи, - заявил глава Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза в интервью Сeskatelevize.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований. Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала информацию, согласно которой отстраненными спортсменками являются Ольга Вилухина и Яна Романова.

Сборная России на Олимпийских играх в Сочи завоевала серебро в женской эстафете.